Зірка закликала залишати коментарі на сторінці модельєрів.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну займається волонтерством, розкритикувала світовий бренд одягу та аксесуарів Dolce & Gabbana за продовження співпраці з Філіпом Кіркоровим. Той у свою чергу відзначився підтримкою путінського режиму.

Так, Нікітюк у себе в Instagram-stories зазначила Dolce & Gabbana, і закликала своїх передплатників залишати в коментарях хештег #russiaisaterroriststate. Бренд не придумав нічого кращого, ніж закрити можливість залишати коментарі до публікацій на їх офіційній сторінці.

Телезірка також пригадала, що вони вже раніше потрапляли в гучний скандал, коли образили американську співачку Селену Гомес. Тоді на них зірвалася хвиля критики, але навіть в тій ситуації вони не закривали коментарі.

"Dolce & Gabbana закрили коментарі. Сором і ганьба. Від нас, від правди, вони закрили коментарі", - констатувала зірка шоу "Хто зверху".

Нагадаємо, актриса Ксенія Мішина повернулася в Україну з сином.

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