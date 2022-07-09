Зірка серіалів "Кріпосна" і "Клятва лікаря" приїхала до Києва після довгого перебування за кордоном.

Актриса українських серіалів і кіно Ксенія Мішина повернулася в Україну. Разом зі своїм сином Платоном після повномасштабного вторгнення РФ вона спочатку вирушила на Закарпаття, потім - до Європи. Останні 2,5 місяці вони перебували в Бельгії, проте дуже хотіли повернутися на батьківщину. І тільки зараз зважилися прибути в українську столицю, на яку досі випускають ракети загарбники РФ.

Деталями приїзду Мішина поділилася у своєму Instagram-блозі.

"Я вдома. Такі відчуття круті", - написала зірка першого сезону шоу "Холостячка". Ксенія з жахом повідомила, що її кімнатні рослини не вижили після такої тривалої відсутності господині.

"Мій Київ буде зовсім іншим, адже там не вистачає багатьох мені близьких людей", - додала Ксенія. Вона зазначила, що не знає, коли зможе побачитися з батьками.

Вони проживають на території окупованого Росією півострова Крим.

"Але поки ми живі, ми можемо зробити своєю сім'єю всю Україну! Можемо робити добрі справи, казати добрі слова, дарувати любов!",- резюмувала Українська телезірка.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина підтримала реквізитора Миколу Федосенкова, який звинуватив "Дизель Студіо" у невиплаті заробітної плати. Керівник проекту Олексій Бланар і актор Єгор Крутоголов принизили Мішину, назвавши її "політичною хвойдою". Потім зірка відповіла керівнику "Дизель Студіо".

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