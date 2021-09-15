Принц Гаррі і його дружина стали "кумирами" серед сотні кращих завдяки шеф-кухарю Хосе Андресу, який висунув їх кандидатуру.

Журнал Time склав список 100 найвпливовіших людей планети в 2021 році. У нього потрапили багато зірок і медійні персони, серед яких виявилися співачки Брітні Спірс і Біллі Айліш, а також Меган Гаррі та принц Гаррі.

Список найвпливовіших людей журнал опублікував на своєму сайті.

Так, Меган Маркл і принц Гаррі, які у 2021 році регулярно потрапляли в скандали через свої чвари з королівською сім'єю, стали "кумирами" серед всіх інших впливових людей світу. Журнал вважає, що герцог і герцогиня Сассекські допомагають всьому світу і вражають своєю добротою. Подружжя увійшло в сотню завдяки шеф-кухарю Хосе Андресу, який висунув їх кандидатуру на розгляд.

"У світі, де кожен має думку про людей, яких вони не знають, герцог і герцогиня співчувають людям, яких вони не знають. Вони не просто висловлюють думку. Вони біжать назустріч боротьбі", - зазначено в описі заслуг Меган Маркл і принца Гаррі.

Співачка Брітні Спірс, яка нарешті отримала свободу від опіки батька і побралася зі своїм бойфрендом, також увійшла до сотні найвпливовіших людей. Її представила Періс Хілтон.

"Попри темряву, що оточувала її життя, Брітні втілює радість і розділяє світло свого прекрасного серця, вічної суперзірки", - написала світська левиця про Спірс і згадала, як співачка страждала протягом усього року.

Співачка Біллі Айлиш, яка стала лідером серед "піонерів-новаторів" у сотні інфлюенсерів світу, представила артистка Megan Thee Stallion. Вона написала, що Айліш - "жінка, яка стоїть за себе і захищає жінок всюди".

У 100 найвпливовіших людей планети цього року також потрапили російський опозиціонер Олексій Навальний, глава Apple Тім Кук, президент США Джо Байден, актриса Скарлетт Йоханссон і багато інших.

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Автор: Поліна Кузенко