Шанувальники помітили схожість артисток через зачіску.

Американська співачка Біллі Айліш прийшла на одну з найважливіших подій у світі моди, костюмований бал "Met Gala", в дуже ніжному вбранні.

Дівчина одягла пишну сукню персикового відтінку з глибоким декольте і шлейфом. Також дівчина зробила зачіску, яка дуже нагадує ту, що носила секс-символ 90-х Мерилін Монро. При цьому шанувальники знайшли схожість Айліш з російською співачкою Іриною Аллегровою.

"Грьоб**а лялька", "Схожа на Аллегрову", "Ти вже знайшла собі молодшого лейтенанта?", "Чудова", "Господи, хто їх збирає на ці бали?", "На вигляд 35 років", - пишуть фани в коментарях.

Артистка отримала популярність в 2016 році завдяки публікації дебютного синглу "Ocean Eyes" на SoundCloud. У 2019 році її дебютний альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? очолив американський (Billboard 200) і британський (UK Albums Chart) хіт-паради, а сингл "Bad Guy" вийшов на перше місце в Billboard Hot 100 (США).

У 2020 році Айліш стала тріумфатором музичної премії "Греммі", вигравши всі чотири основні номінації: Пісня року, Альбом року, Запис року і Найкращий новий виконавець, а також перемігши в номінації Найкращий вокальний поп-альбом.

Автор: Діана Могилєвич