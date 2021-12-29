40-річна співачка налагоджує стосунки з дітьми після виходу з-під опіки.

Після припинення опікунства батька Брітні Спірс продовжує робити те, чого не могла раніше - вільно планувати свій час і пересуватися.

На сторінці в Instagram вона показала розважальне відео з родиною.

Читайте такожСуд остаточно звільнив Брітні Спірс від багаторічної опіки батькаУ ролику Спірс показала синів - 16-річного Шона і 15-річного Джейдена - яких народила у шлюбі з американським танцюристом, репером та моделлю Кевіном Федерлайном, З 2007 року батько виховує синів самостійно за рішенням суду.

"Пригоди з дітьми - це дуже весело", - підписала Спірс.

На відео також можна побачити нареченого співачки - Сема Асгарі. Вони разом з дітьми відвідали виставку Flutter Experience в Лос-Анджелесі.

Раніше Брітні Спірс виклала альбом з "голими" фото після позбавлення опіки батька.

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