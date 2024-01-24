Фото інстраграм співачки KOLA

Українська співачка KOLA, справжнє ім'я Анастасія Прудіус, відома завдяки хітам "Люди", "Чи разом", "Біля серця" та іншими композиціями, показала світлини з таємного весілля. 

Дівчина обрала для розпису не традиційну білу сукню, а білий корсет з світло- зеленою спідницею. Також, судячи з фото, можна помітити, що фату КOLA вирішила не вдягати. Вона залишила волосся розпущеними, а з аксесуарів на руці був сірий годинник. 

Фото з весілля співачки

Вона посміхається на камеру та не приховує свого щастя.

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Також виконавиця показала зворушливий момент підготовки, як її мама допомагає вдягати корсет перед початком церемонії.

Фото з весілля співачки 

Нагадаємо, раніше KOLA  розповідала, що вийшла заміж за українця на ім'я В'ячеслав, який родом з Дніпра. Та в ранньому дитинстві він переїхав за кордон і зараз перебуває в Ізраїлі. Він старший за неї на 13 років. Саме весілля відбулося у Празі у 2023 році у колі рідних. Дівчина говорила, що ніколи не мріяла вийти заміж за іноземця і всі події сталися випадково у її житті. Зараз їй доводиться жити на дві країни. Інших подробиць зірка не розкриває та не показує обличчя обранця. 

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