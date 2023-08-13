Їй стало зле перед виходом на сцену.

Співачка MamaRika, якій учора знадобилася допомога медиків через раптове погіршення стану, вперше вийшла на зв'язок. Вона розповіла, що із нею сталося.

"Учора був дуже важкий день... Я вже у вертикалі, учора була в горизонталі. Я відчувала, що останні місяці дуже складні, у нас дуже багато стресу. У мене була підозра, що настане той день, коли я просто зламаюся. Учора, перед виходом на сцену, я просто відчула, що не можу встати зі стільця. У мене тряслися руки, крутилася голова", - пояснила MamaRika.

Співачка додала, що її забрала "швидка". У неї був дуже низький тиск, артистку довелося "відкачувати". Усе через те, що MamaRika дуже мало спала.

"Стреси, усе, що відбувається. Ти приходиш додому, вмикаєш режим мами... Я скажу один висновок: просто слухайте свій організм і не виснажуйте себе. В моєму випадку то вже просто було... Я не пам'ятаю взагалі, коли таке ще було у моєму житті. Мене "напічкали" усілякими уколами, я усе ж вийшла на сцену та відпрацювала", - розповіла співачка.

Нині вона вирішила відпочити вдома. MamaRika проводить час з родиною.

Співачку MamaRika забрала швидка допомога - з чого усе почалося

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що зірці стало зле прямо під час виступу. Їй знадобилася допомога лікарів.

Співачка зазначала, що їй важко ділитися усіма подробицями, адже вона втомлена. Втім, фани усе чекали на інформацію та почали "атакувати" її соцмережах.

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