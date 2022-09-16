Співачка поставила на паузу стосунки з чоловіком.

Українська співачка Наталка Карпа, яка була на межі розлучення з чоловіком Євгеном Тереховим, розповіла, в яких стосунках вони зараз перебувають.

У підкасті "Не Мамкай" вона зізналася, що проблеми з чоловіком у них з'явилися після народження дочки Злати. До появи дитини вони постійно перебували удвох, подорожували, добре проводили час разом. Але після народження дівчинки їхнє життя значно змінилося, як і пріоритети.

Тому подружжя опинилося на межі розлучення. Ось тільки, як зізнається Карпа, це питання поки залишається невирішеним, оскільки її чоловік після повномасштабного вторгнення пішов на передову захищати Україну від російських окупантів.

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"Насправді ми в якийсь момент навіть заморозили наші стосунки. Я його, якщо чесно, боюся зайвий раз питати. Зізнаюся, що я просто подивилася одне з його останніх інтерв'ю, він сказав таку фразу: "У мене війна". Зайвий раз у нього питати, які у нас стосунки зараз, я не буду", - додала співачка.

При цьому вона уточнила, що чоловік завжди на зв'язку. Коли у нього з'являється вільна хвилина, він завжди дзвонить їй і дочці.

Нагадаємо, раніше Наталка Карпа розчулила відео, як її 2-річна донька зустрілася з батьком-військовослужбовцем.

На відео видно, що маленька дівчинка не очікувала побачити свого тата, але коли його побачила, радісно побігла до нього на зустріч з криками "Тато, тато!".

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