Хлопця не стало 14 липня через ракетний удар.

Внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня загинули мирні жителі. Снаряд потрапив прямо по центру міста. Серед загиблих - 25-річний звукорежисер Женя Коваленко.

Він працював з відомою українською співачкою Roxolana. Артистка не змогла промовчати, тому виклала пост зі спогадами про те, яким за життя був Євген.

"Сьогодні росіяни забрали життя нашого звукорежисера Жені Коваленко. Дружині було всього 25 років. Він був чуйним, веселим і неймовірно щирим", - сказано в публікації.

Коментатори не можуть містити емоцій.

"З одного погляду зрозуміло, що чудова людина… Світла пам’ять", - написала фітнес-тренер Аніта Луценко.

"Світла і вічна пам‘ять", - висловилася співачка Світлана Тарабарова.

"Світла пам‘ять", - висловилася телеведуча Леся Нікітюк.

"Це несправедливо мало", "Вічна пам'ять", "Не можу в це повірити", - пишуть інші коментатори.

Нагадаємо, MAMARIKA звернулася до мовчунки Регіни Тодоренко і назвала її дурепою.

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