Зараз вона дає тільки благодійні концерти, які не приносять доходу.

Українська співачка Світлана Тарабарова зізналася, що в такому важкому фінансовому стані, як зараз, її сім'я не була ще ніколи. Це пов'язано з повномасштабним вторгненням РФ в Україну і тим, що зараз зірка дає тільки благодійні концерти, які не приносять доходу.

Подробицями знаменитість поділилася в одному зі своїх інтерв'ю.

"Це болюче питання, але скаржитися не буду, Є багато людей, кому важче. Скажу так - моя сім'я в такій кризі ще не була жодного разу. Нам трохи не пощастило. Саме 24 лютого ми повинні були підписати два рекламні контракти. Основний дохід у артиста - концерти. А перед війною був жорсткий карантин. І ми не підписали їх, на жаль", - зазначила Тарабарова.

Вона також сказала, що зі своїм чоловіком виплачує кредит за будинок, і це суттєва стаття витрат в їх сімейному бюджеті.

Нагадаємо, зірка серіалів "Кріпосна" і "Клятва лікаря" Ксенія Мішина приїхала до Києва після довгого перебування за кордоном. На Батьківщину вона повернулася з сином Платоном.

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