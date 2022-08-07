На честь цього зірка опублікувала фото своєї матері.

Українська співачка Злата Огнєвіч у своєму Instagram-блозі зробила пост, присвячений своїй матері. Артистка привітала найріднішу людину з днем народження.

"Дякую, що була першою, хто повірив у мене. За наші перші співочі конкурси і твої сукні, які ти перешивала і віддавала мені для виступів. Спасибі, що ти справжня мама. Така, яка і повинна бути. На іншу я б не погодилася!",- зворушливо зізналася Огневич.

Також вона описала фото, на якому зображена Галина Василівна Бордюг.

"Це фото ми зробили колись у Франції. Тобі дуже підходить Франція)) Я пам'ятаю наші прогулянки по місту і твій захват від усього, як у маленької дитини! Тоді я пообіцяла, що ми будемо разом частіше подорожувати", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч розповіла про творчі плани і відповіла, чи мріє стати тренером "Голосу країни".

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