Артист їхав в магазин за покупками на таксі, коли сталося ДТП.

Відомий український співак MELOVIN потрапив в аварію в Києві. У своєму блозі артист розповів, що їхав на таксі в магазин за передноворічними покупками. По дорозі в них врізався бус. Обійшлося без жертв, але обидві машини пошкоджені.

У Twitter MELOVIN повідомив, що у нього після ДТП біль в голові і в коліні. Ось як він прокоментував інцидент:

"З другим народженням мене. Всім брют за мій рахунок! І такі поїздки на таксі бувають. Бусик врізався в нас біля "Епіцентру", їхав купувати подарунки та іграшки на ялинку. Болить голова, болить коліно, водієві міцного здоров'я, буває всяке, добре, що живі... Куплю іграшки вже в Одесі".

Також MELOVIN опублікував фото з місця події.

Реакція соцмереж

"Злякалися ми конкретно, але головне, що ти цілий. Сотий раз напишу - бережи себе, ти дуже потрібен нам і цьому світу, Мел"

"Добре, що все ок"

"Мел, бережи себе. Знай, ми завжди поруч. Будь обережний. Притисни Цитруса до себе, він тебе вилікує. Кішки все відчувають. Одужуй і щасливого нового року"

"Добре, що обійшлося без серйозних травм..."

Нагадаємо, противники ЛГБТ-спільноти ледь не зірвали концерт MELOVIN.

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