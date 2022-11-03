Раніше Бардаш був продюсером Wellboy, але музикант відмовився від співпраці через те, що Юрій підтримав Путіна і війну.

Відомий український співак Wellboy розповів, що його колишній продюсер Юрій Бардаш виходив з ним на зв'язок після від'їзду з України. Деталями виконавець поділився в інтерв'ю ЖВЛ.

"Так, він мені дзвонив. Я не знаю з якою метою. Можливо, він був нестабільному, неадекватному стані. Я його заблокував, відписався в Instagram... Мені нема про що говорити. Не хочеться навіть згадувати цю людину"

- прокоментував Wellboy.

Музикант додав, що попри відсутність продюсера він продовжує сольну кар'єру. У цьому йому допомагає його творчий колектив.

"Не можна сказати, що я самостійний артист. Разом зі мною працює команда і ми разом все робимо. Є однодумці, які допомагають мені постійно. Тому сказати, що я повністю самостійний не можна. Але за цей рік я дійсно став більш самостійний. Мені вже не можна сказати що мені робити, писати, виконувати... В більшості випадків я відповідаю сам за себе"

- резюмував виконавець хіта "Ворогів на ножі".

Позиція Юрія Бардаша про війну в Україні

Продюсер Юрій Бардаш був засновником і продюсером Quest Pistols, Quest Pistols Show, Гриби, Нєрви, Луна, Wellboy та інших. Після того, як РФ вторглася на територію України, він відкрито підтримав війну. У день вторгнення Бардаш був на Шрі-Ланці, звідки через Грузію відправився в Москву. Нещодавно Бардаш повідомив, що планує отримати паспорт громадянина РФ. Також він захотів змінити ім'я.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва жорстко "рознесла" Ківу і Бардаша.

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