На прощання зможуть прийти всі бажаючі.

3 листопада шоумена Сергія Сивохо проведуть в останню дорогу. Всі бажаючі попрощатися з колишнім гравцем КВК і тренером "Ліги сміху" зможуть в МЦКМ "Жовтневий палац", в Києві.

Як повідомляється на сторінці "Ліги сміху" в Instagram, церемонія прощання розпочнеться об 11:00. Де його поховають - поки невідомо.

Відзначимо, Сергій Сивохо помер 17 жовтня у віці 54 років. Його життя обірвалося в Німеччині, де він перебував на лікуванні. В останні дні життя Сивохо дуже зле почувався, він був у важкому стані.

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Крім того, друг Сивохо - хореограф Андріс Капіньш - розповів, що шоумен останнім часом і зовсім пересувався на милицях.

"Знав, що він хворів, але ніколи не питав чим. Все було видно. Якщо раніше - такий огрядний, але при хорошому здоров'ї, то через деякий час стало зрозуміло, що щось не так, тому що сильно схуд. Пересувався за допомогою милиць. Важко було на це дивитися. Але ніхто не думав, що він піде так скоро", - сказав раніше хореограф.

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