Діон мешкає у Лас-Вегасі, співачка сподівається на лікарів і спортивного терапевта.

З'явилася інформація про стан 55-річної канадської співачки Селін Діон, яка минулого року скасувала свої концерти через невиліковну хворобу. Зірка продовжує лікування, а родичі знаходяться поруч з нею.

Сестра Діон, 74-річна Клодетт, розповіла про стан зірки виданню HELLO! Canada. Вона заявила, що артистка докладає всіх зусиль, намагаючись одужати. Сестра називає Діон сильною жінкою.

"Це хвороба, про яку ми так мало знаємо. Бувають спазми, їх неможливо контролювати. Знаєте, як люди часто підскакують уночі через судоми в нозі? Трохи так, але у всіх м'язах. Ми мало що можемо зробити, щоб підтримати її, полегшити її біль", - зазначила Клоддет.

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Діон живе в Лас-Вегасі, співачка сподівається на лікарів і спортивного терапевта. А вся її сім'я лише вірить, що вчені зуміють знайти ліки від хвороби співачки.

Що відомо про хворобу Селін Діон

Нагадаємо, у грудні 2022 року співачка зі сльозами на очах звернулася до своїх фанатів. Вона скасувала концерти і розповіла, що страждає від невиліковного захворювання - рідкісного "синдрому м'язової скутості".

Через нього у Діон почалися спазми, болі в м'язах, вона втратила здатність співати. Крім цього, в подальшому хвороба може привести до того, що співачка втратить можливість пересуватися і самостійно їсти.

У 2023 році Діон планувала повернутися на сцену. Вона знялася в новому фільмі і анонсувала світове турне. Однак навесні співачка визнала, що не впоралася з проблемами зі здоров'ям, а тому скасовує усі заплановані виступи.

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