Шоумен, не дивлячись на критику прихильників, задоволений результатом.

Сценарист Студії "Квартал-95" і переможець реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт продемонстрував стильне перевтілення. На особистій сторінці в Instagram в розділі stories він порадував шанувальників зміною іміджу, Еллерт відростив вуса.

Читайте такожЕкс-домробітниця Пугачової розповіла про екстрасенсорні здібності співачки: "весь біль йде"Новий образ шоумена неоднозначно сприйняли шанувальники. Однак артист зазначив, що зараз він комфортно себе почуває з таким іміджем. На додаток, заявив, що ходитиме так стільки, скільки захоче. Може, і все життя. Поки невідомо, як відреагувала на його зміни в зовнішності Мішина.

"Як би ви не голосували, поки я буду з ними. А, можливо, і все життя. Тому підтримайте мій кайф", - зазначив чоловік.

Історія кохання Олександра Еллерта і Ксенії Мішиної

Пара заочно була знайома раніше, проте саме на телепроекті "Холостячка" вони стали впізнавати один одного ближче. Багато шанувальників шоу відразу побачили іскру між актрисою і шоуменом.

Наприкінці минулого року вони заявили про стосунки, перед Новим роком закохані здійснили свою першу романтичну подорож у Буковель.

Але в липні Мішина заявила про розставання з Олександром. Причину такого рішення називати не стала. Сам Еллерт зберігає мовчання, лише зрідка публікує фото з Мішиною. Фанати сподіваються, що пара возз'єднається.

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Автор: Каролина Гайдук