Шотландська топ-модель Стелла Теннант померла у віці 50 років. П’ять днів тому вона відсвяткувала свій ювілей.
Про це повідомляє BBC Russia.
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Причини раптової смерті не кажуть. У поліції не знайшли нічого підозрілого у обставинах події.
Теннант брала участь у показах Versace, у рекламних кампаніях Calvin Klein, Жана-Поля Готьє і Burberry.
У модному домі Versace жінку назвали багаторічною музою.
Стелла Теннант була внучкою герцога Девонширського Ендрю Кевендиша и герцогині Дебори Кавендиш.
До початку кар’єри моделі аристократка навчалася у Вінчестерській школі мистецтв і була скульптором-початківцем. Пізніше її помітив фотограф Vogue Стівен Майзель.
Після деяких сумнівів вона все ж таки наважилася стати на подіум.
Наприкінці 1990-х років модельєр Карл Лагерфельд зробив Теннант обличчям бренду Chanel, зауваживши її схожість з засновницею бренду Коко Шанель.
Стелла Теннант також займалася громадськими кампаніями. Зокрема, виступала за скорочення енергоспоживання й зменшення впливу швидкої моди на екологію.
Жінка пішла з моди у 1998-му після першої вагітності, але потім поверталася для участі в окремих проектах.
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