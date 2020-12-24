До початку кар’єри моделі Стелла навчалася у Вінчестерській школі мистецтв і була скульптором-початківцем.

Шотландська топ-модель Стелла Теннант померла у віці 50 років. П’ять днів тому вона відсвяткувала свій ювілей.

Про це повідомляє BBC Russia.

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Причини раптової смерті не кажуть. У поліції не знайшли нічого підозрілого у обставинах події.

Теннант брала участь у показах Versace, у рекламних кампаніях Calvin Klein, Жана-Поля Готьє і Burberry.

У модному домі Versace жінку назвали багаторічною музою.

Стелла Теннант була внучкою герцога Девонширського Ендрю Кевендиша и герцогині Дебори Кавендиш.

До початку кар’єри моделі аристократка навчалася у Вінчестерській школі мистецтв і була скульптором-початківцем. Пізніше її помітив фотограф Vogue Стівен Майзель.

Після деяких сумнівів вона все ж таки наважилася стати на подіум.

Наприкінці 1990-х років модельєр Карл Лагерфельд зробив Теннант обличчям бренду Chanel, зауваживши її схожість з засновницею бренду Коко Шанель.

Стелла Теннант також займалася громадськими кампаніями. Зокрема, виступала за скорочення енергоспоживання й зменшення впливу швидкої моди на екологію.

Жінка пішла з моди у 1998-му після першої вагітності, але потім поверталася для участі в окремих проектах.

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Автор: УНІАН