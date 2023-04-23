Так письменник відреагував на те, що тепер за "сині галочки" в Twitter потрібно платити.

Відомий письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну і виступає проти путінської агресії, звернувся до власника Twitter Ілона Маска. Нещодавно стало відомо, що користувачі соціальної мережі, які бажають мати "синю галочку" верифікації, тепер повинні платити по 8 доларів (приблизно 295 гривень).

На тлі цього Кінг запропонував Маску віддавати гроші, які він платить за "синю галочку", благодійному фонду Сергія Притули. Крім цього, письменник зазначив, що власник Twitter міг би додати трохи грошей до суми для фонду.

"Я думаю, Містер Маск повинен віддати мій "блакитний чек" на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життів в Україні. Це всього 8 доларів, так що, можливо, містер Маск міг би додати трохи більше", - написав Кінг в Twitter.

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Ідею Маска брати гроші за "сині галочки" оцінили не всі. Користувачі вважають, що тепер будь-хто може пройти верифікацію, а це несе з собою величезні ризики поширення фейків. Ідею від Кінга Маск поки що не прокоментував.

Нагадаємо, раніше Стівен Кінг нагадав світові про Україну. Він закликав не забувати про повномасштабну війну і не слухати "умиротворників".

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