"Король жахів" відреагував на чергове звірство з боку РФ.

У ніч на 28 квітня росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на мирні міста України. В Умані окупанти поцілили ракетою прямо в житловий будинок, де в цей час спали люди. На інцидент відреагував американський письменник Стівен Кінг, який давно висловлює свою підтримку нашій країні.

"Росія вбиває все більше українських мирних жителів, включаючи дітей, за допомогою ударів безпілотників. Це - не війна. Це - тероризм", - написав Стівен Кінг у себе в блозі.

Ракетна атака на Україну 28 квітня 2023 року

Через обстріл 28 квітня в Умані загинуло 23 людини. П'ятеро з них - діти віком від 1,5 до 16 років. Крім того під вогнем опинилися Київська, Миколаївська, Черкаська та Полтавська області, а також місто Дніпро.

Відео дня

Повідомляється, що російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Нагадаємо, раніше Стівен Кінг поділився новорічним бажанням, пов'язаним з Україною. У своєму Twitter-акаунті він коротко відповів на питання про те, чого хотів би в 2023: "Миру в Україні".

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