Легендарний американський письменник Стівен Кінг, який також відомий як "король жахів", відреагував на неспокійну ситуацію в Росії. Знаменитість переконаний, що лідер країни-агресора відповість по заслугах.
Так, Кінг зробив красномовний пост у своєму Twitter: "Путін посіяв вітер. Тепер він повинен пожинати бурю. Слава Україні".
Як Стівен Кінг підтримує Україну
З самого початку повномасштабної війни письменник регулярно публікував у своєму блозі інформацію по темі України, а також висловлював свою підтримку нашій країні. Він неодноразово говорив, що саме з вини Путіна відбуваються вбивства мирних українських громадян, а також закликав світову спільноту допомогти Україні.
"Тримайте Україну у себе в серці і думках. Не підтримуйте умиротворників, які хочуть залишити її позаду", - писав раніше Кінг.
Крім того, Стівен Кінг розповідав світу про звірячі ракетні удари по країні. Наприклад, нещодавно він прокоментував обстріл Умані.