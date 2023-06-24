Американський письменник переконаний, що Путін отримає по заслугах.

Легендарний американський письменник Стівен Кінг, який також відомий як "король жахів", відреагував на неспокійну ситуацію в Росії. Знаменитість переконаний, що лідер країни-агресора відповість по заслугах.

Так, Кінг зробив красномовний пост у своєму Twitter: "Путін посіяв вітер. Тепер він повинен пожинати бурю. Слава Україні".

Як Стівен Кінг підтримує Україну

З самого початку повномасштабної війни письменник регулярно публікував у своєму блозі інформацію по темі України, а також висловлював свою підтримку нашій країні. Він неодноразово говорив, що саме з вини Путіна відбуваються вбивства мирних українських громадян, а також закликав світову спільноту допомогти Україні.

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"Тримайте Україну у себе в серці і думках. Не підтримуйте умиротворників, які хочуть залишити її позаду", - писав раніше Кінг.

Крім того, Стівен Кінг розповідав світу про звірячі ракетні удари по країні. Наприклад, нещодавно він прокоментував обстріл Умані.

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