Ймовірні випадки, про які нарешті зважилася розповісти жертва, сталися більше 50 років тому.

Вокаліста легендарної групи Aerosmith Стівена Тайлера через більш ніж півстоліття звинуватили в сексуальному насильстві.

Це не перше подібне звинувачення на адресу співака. Цього разу в позові, який проти рокера подала колишня модель Жанна Белліно, стверджується, що в 17-річному віці на неї двічі нападав вокаліст Aerosmith. Справа була в 1975 році, передає Бі-бі-сі.

У документах стверджується, що коли вона працювала моделлю, друг організував для них зустріч з рок-групою після показу мод і в той день Тайлер двічі піддав її сексуальному насильству.

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Вперше інцидент трапився на прогулянці, коли, за словами екс-моделі, співак нібито силою змусив її зайти в телефонну будку, де почав її "мацати". Белліно в позові заявила, що пручалася з усіх сил, а учасники групи та інші супроводжуючі бачили все, сміялися але не втручалися.

Другий випадок був у готелі, де, за словами жінки, Тайлер притиснув її до стіни і почав імітувати секс. Вона зазначила, що тоді їй вдалося втекти.

За словами Белліно у зв'язку з цим вона зазнала "важкого і необоротного емоційного розладу". Хоча з моменту можливих інцидентів пройшло більше 50 років, в позові стверджується, що Белліно "страждала і буде страждати..."

У свою чергу Тайлер ситуацію, що склалася поки не прокоментував.

Скандали з сексуальними домаганнями

Перші гучні скандали, викликані публічними звинуваченнями в сексуальних домаганнях пов'язані з голлівудським кінопродюсером Харві Вайнштейном. Вони прозвучали в жовтні 2017 року, і поклали початок руху #MeToo. Десятки жінок (близько 90) - від знаменитих актрис до покоївок готелів-розповіли, як у різний час зазнали сексуальних домагань і навіть насильства з його боку. Серед тих, хто заявив на Вайнштейна такі зірки кіно, як Ума Турман, Анджеліна Джолі, Сальма Хайек, Гвінет Пелтроу.

З тих пір жертви сексуального насильства з боку відомих людей час від часу когось звинувачують.

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