Також Васильєв похвалився подарунком, який він зробив для Злати Огнєвіч.

Стоматолог Роман Васильєв, який вибув з шоу "Холостячка-2" і програв у битві за серце співачки Злати Огнєвіч, описав свої враження від життя на реаліті. Виявилося, іноді він відчував не тільки радість, а й негативні емоції.

На своїй сторінці в Instagram Васильєв написав, що останні шість місяців, які він присвятив реаліті, були незабутніми.

Після вильоту з шоу стоматолог поділився фото, яке було зроблено на першому випуску "Холостячки", коли він з'явився перед Огнєвіч на білому коні. Судячи з усього, проект все-таки викликає у Васильєва сумні спогади.

"Не уявляючи до кінця, що мене чекає, я пережив цілий спектр відчуттів, які мене переповнювали, від захвату, до почуття тривоги і страху... Перебуваючи на проекті, ти переживаєш величезну кількість емоцій в стислі терміни, і це дуже непросто, але дуже сильно загартовує. Я точно знаю, що проект мене зробив сильнішим і стійкішим!",- написав стоматолог, який покинув проект у сьомому випуску.

У Stories Васильєв також розповів, що він поки ще не знайшов собі дівчину і не почав нові стосунки. За словами стоматолога, зараз весь його час забирає робота, а серцю потрібно "перевести дух" після реаліті.

До слова, Васильєв спілкується з Огневич після вильоту з проекту. Стоматолог зробив співачці подарунок - він відправив їй кошти зі своєї лінійки по догляду за зубами, а сама зірка навіть розповіла про це в Instagram.

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Автор: Віолетта Орлова