ONUKA розповіла Маші Єфросиніній, як її ображав коханий чоловік.

Українська співачка Ната Жижченко, яка виступає під псевдонімом ONUKA, у відвертому інтерв'ю Маші Єфросиніній розповіла про те, як її ображав коханий чоловік.

Телеведуча попросила співачку згадати найобразливіші слова на її адресу. Жижченко розповіла, що людина, з якою вона перебувала в романтичних стосунках, назвала її "С*укой безпородною".

Читайте такожЗ'явився дубльований трейлер нового фільму Рідлі Скотта (відео)"Прямо цитату сказати? С*ка безпородна. Це не від незнайомої людини. Це від людини у стсоунках. Напевно, це першим вистрілило, тому що не пройшло. Напевно, я все ще пам'ятаю", - поділилася Наталя.

Хто така ONUKA

Наталія Жижченко-фронтвумен українського фолк-гурту ONUKA. Його творчість ґрунтується на змішуванні народних інструментів та електронної обробки. Незвичайним звучанням колектив підкорив не тільки співвітчизників, а й Європу: кліп на пісню Vidlik, присвячений аварії на Чорнобильській АЕС, увійшов до шорт-листа кінофестивалю фешн-роликів у Берліні. А виступ гурту ONUKA у на "Євробаченні 2017" настільки підкорило іноземних слухачів, що ті з усіх ніг кинулися знайомитися з творчістю музикантів.

Наталія Жижченко одружена з саундпродюсером Євгеном Філатовим, він же The Maneken. Минулого року у пари народився син.

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Автор: Іван Бойко