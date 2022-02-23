Актриса поділилася весняним фото з яскравим макіяжем і розповіла про творчі плани.

Українська заслужена і народна артистка України Ольга Сумська опублікувала в Instagram знімок, зроблений в перерві між зйомками. Жінка зробила селфі, на якому чітко видно її пружна і підтягнута шкіра обличчя.

Шанувальників вражає відсутність зморшок у знаменитості, а також її завжди бадьорий зовнішній вигляд. На фото у Сумської яскравий макіяж і професійна укладка - актриса зробила акцент на коралові губи.

"Коли гармати стріляють, музи не мовчать", - написала актриса, і анонсувала ряд своїх вистав, в тому числі, і в Донецькій області.

"Шикарна жінка, якій час не підвладний! Браво!", "Спасибі за підтримку, чекали від вас", " саме так і повинні вести себе музи! А не "я поза політикою", "добре писати такі красиві пости коли в твоєму місті тихо", " Олічка! Ви як завжди найкрасивіша!", - коментують шанувальники Ольги.

Зазначимо, згідно з опублікованим графіком, Сумська виступить з виставою"любов і голуби". 24 лютого виступ заплановано в Дніпрі, 25 лютого - в Жовтих водах, 26 лютого - в Добропіллі, 27 лютого - в Сєвєродонецьку, 28 лютого - в Костянтинівці.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Ольга Сумська показала архівне фото, на якому цілується з коханцем за спиною чоловіка.

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