Актриса ховала матір під звуки сирен.

Українська актриса Ольга Сумська нещодавно втратила матір. Зараз зірка згадала, про що говорила з мамою в останні дні її життя. Своїми спогадами Сумська поділилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Ольга каже, що її мама Ганна Іванівна спочатку не повірила в те, що відбувається.

"Тільки слухала, що я їй розповідаю – що Київ бомблять, лунають вибухи. Вона тільки говорила: "Боже, Боже, як це?". Не вірила. Матуся народилася під час Голодомору в 33 році, пережила Другу світову і відійшла в інший світ також під час війни", - згадала Ольга.

Зазначимо, поховали маму Ольги Сумської в Києві під звуки сирен. Її внучка Антоніна (старша дочка Ольги) не змогла приїхати на похорон з Москви.

Нагадаємо, Ольга Сумська відповіла, чому її дочка досі в Росії.

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