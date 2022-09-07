Актриса опублікувала архівний ролик 6 вересня на честь Дня народження батька.

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська в день народження покійного батька вшанувала його пам'ять тим, що опублікувала архівний ролик з ним. На відео кадри з В'ячеславом Сумським під легендарну пісню "Два кольори".

В описі під відео Ольга поділилася розповіддю про те, як її батько відмовився від нагороди артиста СРСР.

"Біль втрати ніколи не зникне, ти просто живеш з цим... Пам'ятаю епізод з дитинства... Тоді ми жили в Запоріжжі, батьки працювали в театрі ім. В. Магара... На зборах трупи оголосили, що В'ячеславу Сумському підписано звання народного артиста СРСР! Це найвища нагорода в той час (70-ті роки) для актора після Державних премій", - згадала Сумська.

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Однак відповів В'ячеслав Сумський досить несподівано для багатьох.

"На що тато сказав: "Я відмовляюся від цього звання, тому що я народний артист України і мені цього достатньо", позбавивши себе багатьох привілеїв... Таким він був. Безмежно талановитим і принциповим у всьому...", - додала Ольга Сумська.

Нагадаємо, Ольга Сумська прокоментувала свою участь у виставі російського режисера.

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