На фронті загинув його брат.

Український співак та лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець повідомив про болісну втрату в родині. Виявилося, що на війні загинув його брат Дмитро Чендей.

Про сумну звістку написав сам Танчинець у своєму Facebook. Він зазначив, що брат пішов на фронт захищати Україну від окупантів ще на початку повномасштабного вторгнення. А 29 червня під час виконання бойового завдання Дмитро отримав тяжке поранення. Після чого його життя не вдалося врятувати.

"Брат Дмитро Чендей на щиті! Воював від початку повномасштабного…Воїн! Світла пам'ять тобі, братику!" - написав Сергій та опублікував спільні фото з загиблим.

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Скільки було років чоловіку - Танчинець не зазначив, але написав також слова підтримки його родині.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть українського хореографа Антона Смецького. Чоловік після початку війни мобілізувався до ЗСУ і був там сапером. Під час виконання бойового завдання він отримав важку травму. Антону довелося ампутувати ногу, але він все одно повернувся на фронт, де, на жаль, загинув.

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