Відома співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram новий знімок.
Читайте такожМодель Демі Роуз блиснула своїми принадами з усіх ракурсів
На фото вона позує в чорній спідній білизні. Варто відзначити, що у неї гарна фігура. Це і не дивно, адже Лобода займається спортом і дотримується правильного харчування.
"Не живи чиїмось життям або ідеєю про те, що означає жіночність. Жіночність - це ти. Жіночність - це все, що всередині тебе", - підписала фото співачка.
Фанатам сподобався такий знімок. Вони засипали Лободу компліментами.
"Ніжна", "Неймовірна", "Фото дуже красиве", - пишуть шанувальники.
Інші новини УНІАН:
- Віра Брежнєва показала, як з чоловіком займається спортом (фото)
- Популярна модель в БДСМ-вбранні блиснула соковитими сідницями
- Дружина Віктора Павліка показала вагітний животик у купальнику
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram