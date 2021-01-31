Співачка стежить за своєю фігурою.

Відома співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в чорній спідній білизні. Варто відзначити, що у неї гарна фігура. Це і не дивно, адже Лобода займається спортом і дотримується правильного харчування.

"Не живи чиїмось життям або ідеєю про те, що означає жіночність. Жіночність - це ти. Жіночність - це все, що всередині тебе", - підписала фото співачка.

Фанатам сподобався такий знімок. Вони засипали Лободу компліментами.

"Ніжна", "Неймовірна", "Фото дуже красиве", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич