Лобода блиснула стрункими ніжками / instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку.
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Світлана одягла роздільний купальник з анімалістичним принтом. На знімку вона позує спиною до фотографа. Таким чином видно її підтягнуту попу. Ймовірно, співачка стежить за своїм харчуванням і займається спортом.
"Фігура вогонь", "Нереально красиво", "Яка краса! Просто неймовірно! І пляж красивий, море, сонечко, і Світлана Сергіївна така чудова", - написали фанати.
Лобода блиснула стрункими ніжками / instagram.com/lobodaofficial
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