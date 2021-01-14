Співачка вирушила на відпочинок.

Українська співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку.

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Світлана одягла роздільний купальник з анімалістичним принтом. На знімку вона позує спиною до фотографа. Таким чином видно її підтягнуту попу. Ймовірно, співачка стежить за своїм харчуванням і займається спортом.

"Фігура вогонь", "Нереально красиво", "Яка краса! Просто неймовірно! І пляж красивий, море, сонечко, і Світлана Сергіївна така чудова", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич