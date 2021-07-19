Ціна квитків на концерт "суперзірки" стартує від 1,3 тис. грн й сягає 17 тис.

В Одесі анонсовано концерт Світлани Лободи, української співачки, яка наразі живе та виступає в Росії.

Читайте такожЛобода вперше прокоментувала гучний скандал довкола свого екс-продюсера Крапівіної (фото)Концерт артистки запланований на 14 серпня в клубі Ibiza. Про це повідомляється в Instagram заходу.

"Найяскравіша та безумовна SuperStar. 14 серпня Світлана Лобода в Ibiza Beach Club", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сама Лобода поки ніяк не коментувала майбутній концерт в Україні.

Ціна квитків на концерт "суперзірки" стартує від 1,3 тис. грн й сягає 17 тис.

Як повідомляв УНІАН, співачка Ані Лорак, яка живе та виступає у Росії, збирається дати пару концертів в Україні. Виконавиця готується вийти на українську сцену вперше за сім років. Згідно з оголошенням, розміщеним на сайті concert.ua, Кароліна має намір відіграти два сольні концерти поспіль в Одесі 16 та 17 серпня.

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Автор: Ольга Робейко