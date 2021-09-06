Navai нагрубив своїй шанувальниці, коли та попросила зробити з ним фото.

Російський дует HammAli і Navai приїхали в Україну і вже встигли відіграти концерт в Дніпрі.

Після концерту вони вирушили в ресторан, де їх помітила одна з прихильниць. Дівчина підійшла до Navai, щоб зробити спільне фото, але перед цим уточнила хто він - Navai або HammAli. Таке питання розлютило артиста і він дуже грубо відповів фанатці.

"Navai сказав: "Якщо хтось із вас сяде на обличчя мого друга, то тоді буде фото". Це розпалило конфлікт. Моя подруга у нього запитала, а як його звуть? Він HammAli або Navai? Це його зачепило. Коротше, все це було дуже негарно. Здається, що вони такі хороші пісні співають про жінок, страждають, ридають. А на ділі "сядь на обличчя", - заявила дівчина.

Варто відзначити, що самі артисти поки ніяк не прокоментували цю неприємну ситуацію. Відомо лише те, що зараз вони знаходяться в Києві, але зовсім скоро повернуться в Москву.

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Автор: Діана Могилєвич