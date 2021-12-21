Співачки знову щось не поділили на шоу "Маска".

Українська співачка Оля Полякова в півфіналі шоу "Маска" знову кинула колючий коментар на адресу іншого детектива Насті Каменських.

Коли в розпалі було обговорення людини, яка ховається під маскою Тигра, Настя почала висувати свої версії. Полякова не втрималася і сказала їй: "Настю, дві секунди. Я просто хочу тобі сказати, що коли ти така розумна, тобі це дуже не личить".

Зрозуміло, Каменських поцікавилася, що стало приводом для таких думок Олі. На що Полякова відповіла: "Ну, так. Не знаю. Ти занадто красива".

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова в ефірі шоу "Маска" назвала Настю Каменських "хвойдою". Настя вмить розгубилася, а потім спробувала дати Поляковій по губах за такі висловлювання.

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Автор: Діана Могилєвич