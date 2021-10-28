Олена Шоптенко висловилася про учасників шоу.

Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко цього року стала головним хореографом проекту. Так, зірка багато часу проводить з учасниками на репетиціях, і вже спрогнозувала хто з них опиниться у фіналі.

Про це йдеться в програмі "Сніданок з 1+1".

Після восьмого ефіру на шоу залишилися всього шість зіркових учасників. Так хто ж з них може опинитися у фіналі і забрати головний приз?

"Я не можу говорити про це, я з цими людьми бачуся кожен день, переживаю всі танці. Мені здається, що у фіналі 100% буде спортсменка, тому що насправді це було б цікаво, актор і хтось із шоу-бізнесу", - заявила вона.

Читайте такожДонька Полякової оскандалилася непристойним жестом для "40-річних жінок"Відзначимо, на проекті "Танці з зірками" залишилися фехтувальниця Ольга Харлан, співаки Дмитро Каднай, Олександра Заріцька і Melovin, актори Костянтин Войтенко і Артур Логай.

Нагадаємо, раніше MELOVIN жорстко "пройшовся"по Ілоні Гвоздьовій після спільного танцю на шоу.

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Автор: Діана Могилєвич