Також "холостячка" закликала недоброзичливців написати свої повідомлення не в особисті повідомлення, а в коментарях під постом.

Після 11 ефіру шоу "Танці з зірками" запрошену суддю Ксенію Мішину різко розкритикували хейтери через її оцінку Юлії Саніній. Дівчина оцінила танець фронтвумен The Hardkiss з батьком в 9 балів, в той час, як Влад Яма, Катерина Кухар і Григорій Чапкіс оцінили виступ у 10 балів.

"Холостячка" Мішина на своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що її особисті повідомлення буквально "зірвали" хейтери, дехто навіть бажав їй смерті.

"Друзі, я хотіла б підняти з вами тему етики і доброти в соцмережах. Після ефіру "Танців з зірками", де я була запрошеним суддею, мій директ просто розірвало від кількості хейту і побажань смерті. А причиною стала 9, яку я поставила Юлії Саніній за виконання танцю", - написала Ксенія.

Мішина закликала людей бути добрішими й намагатися не ображати людей в інтернеті, думати, що такі повідомлення можуть когось зачепити.

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Також "холостячка" закликала недоброзичливців написати свої повідомлення не в особисті повідомлення, а в коментарях під постом.

Танці з зірками: хто залишив шоу за крок від чвертьфіналу

У неділю, 8 листопада, відбувся 11 ефір шоу "Танці з зірками", в якому учасники проекту танцювали зі своїми рідними.

За рішенням суддів, проект залишила пара Сергія Танчинця та Яни Цибульської.

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Автор: Ольга Робейко