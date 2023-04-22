Днями артистка стала мамою.

Українська співачка Світлана Тарабарова нещодавно стала мамою втретє. Своїм підписникам вона вирішила показати кілька фото, зроблених після виписки з пологового будинку. Обличчя новонародженої дівчинки зірка вирішила не демонструвати фанатам.

На знімках, опублікованих в Instagram, дочка співачки тихо спала в автомобілі в автокріслі. Ось що в коментарі написала Тарабарова:

"Їду і тихенько плачу від щастя, від усвідомлення, вдячності, хвилювання і гормонів".

Відзначимо, що крім дочки Світлана з чоловіком Олексієм Бондарем виховує чотирирічного сина Івана і дворічну дочку Марію. Раніше в своєму блозі зірка ділилася, що вагітність у неї була не такою легкою і безтурботною, якою вона може здатися з фотографій, зроблених професійним фотографом в студії.

Незадовго до третіх пологів Тарабарова зробила пост, в якому розповіла, що кожен раз неймовірно переживає перед зустріччю з дитиною.

"Хочу підтримати всіх дівчат, які так само, як і я зараз за крок від зустрічі з малюком... Це нелегкі дні фізично. Якою б хороброю ти не була, скільки б до цього дітей не народила (а якщо вперше - то взагалі), - ти хвилюєшся.. Тобі навіть страшно. І це нормально, так кажуть лікарі і психологи", - написала Тарабарова.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тарабарова показала, що окупанти зробили з її школою в Херсоні.

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