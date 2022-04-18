Він зазначив, що таких розстріляних цивільних об'єктів є сотні по всій території України.

Учасники гурту "Антитіла" з першого дня війни захищали Київ у складі тероборони. Тепер музиканти відправилися в Харків, де допомагають звільняти місто від російських окупантів.

На своїй сторінці в Instagram Тарас Тополя показав, що окупанти зробили з поліклінікою на Салтівці.

Останнім часом Тополя більше спілкується з іноземцями. Вони часто запитують у нього, для чого парамедикам в Україні автомати й чому в них немає червоних хрестів на формі та автомобілях. Зазначимо, музикант разом з колегами допомагає пораненим та евакуйовує їх.

У відповідь на ці запитання артист опублікував фото на тлі зруйнованої поліклініки в Харкові. Він зазначив, що таких розстріляних цивільних об'єктів є сотні по всій території України. Російські найманці свідомо б'ють по цивільних медзакладах, щоб посіяти страх, паніку та смерті серед мирних людей.

"Якщо ж ти позначиш себе яскравим червоним хрестом медика, як заведено у всьому світі, то росіяни одразу розстріляють тебе і твій екіпаж, а автомобіль – знищать. Вигорить все – поранені, санітари, яскраві червоні хрести", – поділився Тополя.

"Женевська конвенція? Забудьте! У цих мерзот немає ні честі, ні совісті, ні майбутнього. Тому на кожен виїзд готуємось: магазин приєднати, патрон в патронник, наліпки з червоними хрестами – в кишеню", – підсумував Тарас.

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