Співачка мріє створити міцну сім'ю.

Українська співачка TAYANNA, окрім перемоги України у війні з Росією, мріє створити і свою сім'ю.

Про це вона сказала в інтерв'ю "МУЗВАР".

Вона зізналася, що завжди робить дошку візуалізації, а зараз, як ніколи, хоче вийти заміж і створити міцну сім'ю.

"Знаєте, у мене зараз такий цікавий душевний стан. На сьогоднішній день найбільша мрія стосується особистого життя. Вийти заміж, створити сім'ю міцну. І знати, що у тебе є людина, з якою можна прожити і війну. Людину, яка буде підтримувати і буде опорою. І, напевно, тоді з'являться сили творити самій і наповнюватися. Тому що в цій нестабільній ситуації дуже важко про щось мріяти. Знаєте, стільки було мрій до війни, море, океани. Ціла дошка, а зараз не знаю", - зі сльозами на очах прокоментувала співачка.

Зазначимо, TAYANNA вже була заміжня, але її чоловік, саунд-продюсер компанії Black Star Inc Єгор Гліб покинув її заради Ані Лорак.

При цьому в шлюбі у них народився син Даніель, якого співачка зараз виховує поодинці.

Нагадаємо, раніше TAYANNA розповіла про брата, який будував кар'єру в РФ.

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