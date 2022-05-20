У мережі з'явилися рідкісні кадри Олега Псюка.

Після того як український гурт Kalush Orchestra здобув гучну перемогу на Євробаченні 2022, до нього прикута особлива увага. Особливо до соліста Олега Псюка, який переможну пісню Stefania присвятив своїй мамі.

Цікаво, що Олег постійно ходить в рожевій панамі. Вона практично повністю прикриває його обличчя, не завжди можна помітити навіть очі. І хоч цей аксесуар зараз став трендовим серед молоді, шанувальникам цікаво дізнатися, який вигляд має Псюк без нього.

Так, на початку своєї кар'єри Олег обходився без панами. В одному з інтерв'ю він зізнався, що купив рожеву панаму для зйомок кліпу, але навіть і подумати не міг, що вона стане його "фішкою" і так полюбиться глядачам.

Так, в мережі з'явилося відео, де Олега Псюка зняли без панами. У фіналі Євробачення 2022 перед виступом йому повинні були одягнути навушник. Заради цього Олег і зняв панаму. Помітно, що хлопець голить голову. Якщо на початку кар'єри він носив волосся, то зараз - ні.

Нагадаємо, Kalush задав новий тренд серед модників.

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