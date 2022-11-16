Знімок був зроблений в Харківській області.

Відомий телеведучий Дмитро Комаров, який зараз їздить по деокупованим територіям і показує наслідки "руського мира", шокував новим знімком. Він виклав фото російської ракети, яка влучила у житловий будинок. Як уточнив сам телеведучий, моторошний знімок був зроблений на Харківщині.

Дмитро також закликав донатити на українську армію, щоб наблизити перемогу над російськими окупантами.

"Вчора більшість російських ракет були запущені з кораблів, що базуються в чорному і Каспійському морях. Більшість з тисяч ракет, запущених по Україні з 24 лютого, також вилетіли з кораблів. Немає сумнівів, що Росія продовжить битися з підстанціями і підносити відключення світла, ніби військові перемоги. Це нас лякає? Ні. Ми давно готові до такого сценарію. Чи чесний це бій? Ні. Чи будемо Україна вживати адекватних заходів? Так. Пам'ятаєте, як наші морські дрони нейтралізували ворожий корабель "Адмірал Макаров"? Щоб зменшити кількість ракет по наших містах-Морські дрони важливі. І сьогодні кожен бажаючий може приєднатися до державної ініціативи UNITED 24 і зробити свій внесок у перший у світі український флот морських дронів", - написав у своєму блозі Комаров.

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Нагадаємо, Дмитро Комаров потрапив під обстріл у Херсоні.

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