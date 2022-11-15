Комаров розповів, як опинився в дуже небезпечній ситуації.

Український телеведучий і журналіст Дмитро Комаров розповів, що потрапив під обстріл біля Антонівського мосту в Херсоні. Він відвідав звільнене 11 листопада місто, щоб засвідчити звірства окупантів на українській землі.

Після прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським, він з командою поїхав до Антонівського мосту, щоб поспілкуватися з сім'єю, що живе прямо біля нього. У цей момент почався обстріл міста.

"Стіни затремтіли. Полетіли скла. Ми вискочили на вулицю і сховалися з дітьми за стіною в протилежній від Дніпра стороні. Там застали ще кілька прильотів (судячи по звуку - міномет). Допомогли родині з дітьми сісти в машину і виїхати. Ми потрапили під обстріл через дві години після візиту президента. Він дуже ризикував", - розповів Комаров на своїй сторінці в Instagram.

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Також він висловив гордість за Володимира Зеленського, який не побоявся приїхати в раніше окупований Херсон, попри всю небезпеку.

Нагадаємо, раніше Даніель Салем показав, як його зустрічали у звільненому Херсоні.

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