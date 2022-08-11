Остапчуку довелося зірватися з відпочинку і їхати в Умань.

Український телеведучий Володимир Остапчук поділився з шанувальниками трагічною звісткою, яка застала його на відпочинку. Виявляється, померла його близька людина, тому Остапчук був змушений зірватися і їхати в рідну Умань.

Після сумної звістки Володимир на добу пропав зі своїх соціальних мереж. При цьому він не розкрив подробиці, хто саме помер і з якої причини. Відомо лише те, що в Умані живуть його батьки та друзі.

На цю новину відреагувала і дружина Остапчука - Христина Горняк. Дівчина опублікувала в інста-сторіз картинку і лаконічно написала: "Сумно".

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук показав, який вигляд має будинок культури в Ірпені до приходу окупантів і який вигляд має зараз. Відомо, що саме на цій локації знімали популярний молодіжний серіал "Любов і Блогери", одним з акторів якого і був Остапчук.

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