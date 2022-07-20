Український телеведучий Володимир Остапчук показав кадри комедії "Любов і блогери". Фільм знімали в жовтні 2021 року. На відео сцена, записана в Ірпені поруч з будинком культури. Тоді він був ще цілий, а зараз - практично повністю зруйнований окупантами.
Відеозаписом Володимир поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Наша комедія "Любов і блогери" - не про війну, але війна увірвалася навіть в кадр. На першому відео одна з головних сцен, знятих в жовтні 2021 року. Друге фото - той самий зруйнований БК В Ірпені.
Саме тому ми вирішили, що український продукт повинен працювати виключно на благодійність. У Польщі пройшов повноцінний прокат комедії, кошти від якого ми відправили на гуманітарну допомогу фонду "Polska Akcja Humanitarna". Тому що ми українці, як інакше?", - написав Остапчук.
Нагадаємо, шоумену Володимиру Остапчуку погрожує його колишній родич. Конфлікт між телеведучим і сім'єю його екс-дружини Олени Войченко почався після того, як вона звинуватила Володимира в психічних відхиленнях і образила його нинішню дружину Христину.
Також УНІАН писав, що Ступка розповів, чому не може знайти заміну Логуновій і розкритикував дівчат у США.
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