Також вона нагадала, що росіяни, які почали стверджувати, що вони нібито не причетні до підриву ГЕС, усе одно погрожують ще більшими катастрофами.

Українська співачка NAVKA (Марина Тимофійчук) показала наслідки підриву Каховської ГЕС. Вона розповіла, що відео з підтопленням було знято з позицій підрозділу її чоловіка, який воює у Херсонській області.

"До речі, це його мала батьківщина… Уявіть собі, що це означає для сотень тисяч людей - назавжди втрачені домівки, стежки дитинства, смак яблук з бабусиного саду... Втрачена особиста історія, якої можна було торкнутись, відчути на смак, вдихнути… Тепер кожна історія роду і пам'ять - тільки в голові... В книжках... В піснях", - написала співачка у соцмережах.

Також вона сподівається, що люди встигнуть евакуюватися. Окрім цього, NAVKA зазначила, що у деяких населених пунктах, з яких восени втікали росіяни, залишилося чимало мін. За словами співачки, вона вірить у те, що українці не натраплять на снаряди.

"І до минулого: 18 серпня 1941 року, радянською владою було підірвано греблю Дніпровської ГЕС, щоб зупинити наступ німецьких військ. Після підриву загинули десятки тисяч військових, втрати яких, звісно, приховали... Про втрати цивільного населення - в радянські часи навіть паспортів людям не видавали, тому їхні життя ніхто не рахував. Сьогодні… Щоб зупинити наш контрнаступ, росіяни підірвали Каховську ГЕС", - зазначила NAVKA.

Також вона нагадала, що росіяни, які почали стверджувати, що вони нібито не причетні до підриву ГЕС, усе одно погрожують ще більшими катастрофами. Пропагандисти країни-агресорки видали заяви про те, що вони можуть підірвати інші дамби.

"Ну ви зрозуміли, що щось логіка не в'яжеться: "можем подорвать" чи "это не мы". І цивілізований світ це розуміє! Окупанти мають відповісти за все!" - резюмувала NAVKA.

Нагадаємо, раніше з'явилася реакція Софії Ротару на підрив Каховської ГЕС.

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