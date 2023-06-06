Українська співачка NAVKA (Марина Тимофійчук) показала наслідки підриву Каховської ГЕС. Вона розповіла, що відео з підтопленням було знято з позицій підрозділу її чоловіка, який воює у Херсонській області.
"До речі, це його мала батьківщина… Уявіть собі, що це означає для сотень тисяч людей - назавжди втрачені домівки, стежки дитинства, смак яблук з бабусиного саду... Втрачена особиста історія, якої можна було торкнутись, відчути на смак, вдихнути… Тепер кожна історія роду і пам'ять - тільки в голові... В книжках... В піснях", - написала співачка у соцмережах.
Також вона сподівається, що люди встигнуть евакуюватися. Окрім цього, NAVKA зазначила, що у деяких населених пунктах, з яких восени втікали росіяни, залишилося чимало мін. За словами співачки, вона вірить у те, що українці не натраплять на снаряди.
"І до минулого: 18 серпня 1941 року, радянською владою було підірвано греблю Дніпровської ГЕС, щоб зупинити наступ німецьких військ. Після підриву загинули десятки тисяч військових, втрати яких, звісно, приховали... Про втрати цивільного населення - в радянські часи навіть паспортів людям не видавали, тому їхні життя ніхто не рахував. Сьогодні… Щоб зупинити наш контрнаступ, росіяни підірвали Каховську ГЕС", - зазначила NAVKA.
Також вона нагадала, що росіяни, які почали стверджувати, що вони нібито не причетні до підриву ГЕС, усе одно погрожують ще більшими катастрофами. Пропагандисти країни-агресорки видали заяви про те, що вони можуть підірвати інші дамби.
"Ну ви зрозуміли, що щось логіка не в'яжеться: "можем подорвать" чи "это не мы". І цивілізований світ це розуміє! Окупанти мають відповісти за все!" - резюмувала NAVKA.
Нагадаємо, раніше з'явилася реакція Софії Ротару на підрив Каховської ГЕС.