Співачка не змогла проігнорувати жахливі події.

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на підрив Каховської ГЕС. Окупанти зруйнували дамбу, вони фактично знищили і ГЕС, і Каховське водосховище.

Артистка не змогла проігнорувати вчинок росіян, який приносить катастрофічні наслідки. Вона розповіла про підрив Каховської ГЕС в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Ротару показала колаж. На ньому Каховська ГЕС зображена до і після підриву. Як видно з фото, дамбу просто "знесло", вода хлинула з величезною силою.

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Співачка не стала ділитися своєю думкою і залишати для фанатів послання з текстом. Замість цього вона додала емодзі з розбитим серцем, а також поставила геолокацію - Каховка.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Вранці 6 червня стало відомо, що окупанти підірвали Каховську ГЕС. Незабаром в Укргідроенерго розповіли, що станція не підлягає відновленню. Підрив дамби призвів до підтоплення безлічі населених пунктів, серед яких і Херсон. Вже відомо, що наслідки добираються і до Миколаєва.

Українські зірки з болем у серці відреагували на підрив ГЕС. Вони не можуть приховувати свої емоції і говорять все, що думають про РФ. А співачка Світлана Тарабарова, яка народилася і виросла в Херсоні, не змогла приховати смуток, але зазначила, що росіяни все одно не зломлять наш дух.

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