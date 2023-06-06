Курйозна ситуація не залишилася непоміченою.

Американська співачка Тейлор Свіфт 5 червня виступала в Чикаго. На концерт іменитої артистки зібрався повний стадіон. Під час заходу стався курйоз - в рот Свіфт влетів жук. Співачка його проковтнула.

Тисячі людей спостерігали за її реакцією. Тейлор відвернулася, покашляла, а потім вирішила пожартувати про те, що їй нібито було смачно. Після цього американська зірка продовжила свій виступ.

Вона жартома запитала, чи є шанс, що це ніхто не бачив і не зняв, але шанувальники просто посміялися. До слова, відео інциденту Свіфт сама опублікувала у своєму Twitter-блозі.

"О, смакота... Чи є шанс, що ніхто з вас цього не бачив? Все добре. Я проковтнула його", - сказала зі сцени в Чикаго співачка.

У соцмережах шанувальники по-різному відреагували на ролик. Більшість підтримали артистку, і пораділи, що після такої неприємності з нею все добре.

Хто така Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт - американська співачка, автор пісень і актриса, яка народилася 13 грудня 1989 року в Редінгу, штат Пенсільванія, США. Вона стала однією з найпопулярніших співачок у світі, відомою своїми піснями в жанрі кантрі-поп, поп-музики та поп-року.

Свіфт почала свою музичну кар'єру в підлітковому віці і випустила свій дебютний альбом "Taylor Swift" в 2006 році. Її музичні твори часто надихаються власними особистими історіями та стосунками. Вона пише тексти своїх пісень самостійно, що зробило її відомою як талановитого автора.

Тейлор Свіфт отримала численні нагороди та досягнення у своїй кар'єрі, включаючи 11 премій Греммі.

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