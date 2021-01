Ні сам артист, ні його представники поки не прокоментували екстремальні зміни у зовнішності.

Обличчя 30-річного виконавця The Weeknd стало предметом суперечок в мережі після виходу кліпу на пісню Save Your Tears, що увійшла в новий альбом під назвою After Hours.

Читайте такожКліп на пісню The Weeknd став найкращим відео року за версією MTVНа відео співак постає в абсолютно новому образі, над яким потрудився пластичних хірург. "Але потім ти мене побачиш, я застану тебе в розплох", - співає артист, пророкуючи реакцію шанувальників.

Фанати Абеля Тесфайе (справжнє ім'я співака) дійсно були шоковані. Хтось згадав рядок з його хіта Can't Feel My Face, хтось визнав перетворення наслідками драми, що розгорнулася через "Греммі". Нагадаємо, The Weeknd і його новий альбом не потрапили ні в одну номінацію престижної премії, вручення якої було перенесено через пандемію, передає ok-magazine. Деякі фанати виконавця назвали його новим Майклом Джексоном, який був одержимий пластичними операціями.

Тим часом, ні сам артист, ні його представники поки не прокоментували екстремальні зміни у зовнішності.

