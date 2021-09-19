Артист розповів, кому належить його серце.

Український артист, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук опублікував в Instagram фотографію зі Львова і зізнався місту в любові.

"Лемберг, Леополіс, Львів. Як би ти не звучав крізь століття - сенс один: ти - любов. Якщо можна дарувати серце місту, моє серце буде належати тобі. Ти мій близький друг, мій талісман", - підписав знімок Вакарчук.

Шанувальники артиста підтримали його в коментарях і відзначили, що Львів - це, дійсно, магічне місто. Також вони висловили захоплення від нової пісні Вакарчука "Місто весни".

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Святослав Вакарчук - український музикант, автор пісень, державний і політичний діяч. Голова політичної партії "Голос" з 12 червня 2019 року по 11 березня 2020 року. Народний депутат Верховної Ради України VI та IX скликань.

Отримав всеукраїнське та міжнародне визнання як музикант, поет, лідер гурту "Океан Ельзи". Заслужений артист України (2005), кандидат фізико-математичних наук.

Відомо, що Вакарчук 20 років перебував у відносинах з Лялею Фонарьовою. Після їх розлучення стало відомо, що у Святослава народився первісток. За даними ЗМІ, сина Івана співакові могла народити 39-річна Євгенія Яцута, яка була виконавчим продюсером кліпу "В небо дружині".

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Автор: Діана Могилєвич