Матір'ю новонародженого сина фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука може бути виконавчий продюсер продакшена Radioactive Films Євгенія Яцута.
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на власні анонімні джерела.
Як відомо, саме 39-річна Яцута знімала кліп на пісню "Океану Ельзи" "В небо жене" в травні.
Журналісти зазначають, що в тому ж місяці вона з'явилася на одному з публічних заходів вагітної. Крім того, нещодавно вона намагалася через Facebook знайти няню для дітей (жінка виховує дочку Софію від першого шлюбу).
Як відомо, у прес-службі Вакарчука офіційно підтвердили те, що він став батьком - хлопчика назвали Іваном.
Читайте такожСвятослава Вакарчука запідозрили в романі з 23-річною співачкоюОднак про матір дитини інформація не розголошується. Сама Євгенія Яцута на запитання журналістів відповідати відмовилася.
Це перший син 46-річного співака - з колишньою дружиною, стилісткою Лялею Фонарьовою, Вакарчук дітей не завів. Замість цього він виховував дочку своєї обраниці Діану, яку з часом прийняв у свою творчу команду.
Пара розійшлася в червні цього року після 20 років відносин, але з них у шлюбі вони були шість років - офіційно відносини вони зареєстрували лише у 2015 році.