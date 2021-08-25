Сина Івана співакові могла народити 39-річна Євгенія Яцута, яка була виконавчим продюсером кліпу "В небо жене".

Матір'ю новонародженого сина фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука може бути виконавчий продюсер продакшена Radioactive Films Євгенія Яцута.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на власні анонімні джерела.

Як відомо, саме 39-річна Яцута знімала кліп на пісню "Океану Ельзи" "В небо жене" в травні.

Журналісти зазначають, що в тому ж місяці вона з'явилася на одному з публічних заходів вагітної. Крім того, нещодавно вона намагалася через Facebook знайти няню для дітей (жінка виховує дочку Софію від першого шлюбу).

Як відомо, у прес-службі Вакарчука офіційно підтвердили те, що він став батьком - хлопчика назвали Іваном.

Читайте такожСвятослава Вакарчука запідозрили в романі з 23-річною співачкоюОднак про матір дитини інформація не розголошується. Сама Євгенія Яцута на запитання журналістів відповідати відмовилася.

Це перший син 46-річного співака - з колишньою дружиною, стилісткою Лялею Фонарьовою, Вакарчук дітей не завів. Замість цього він виховував дочку своєї обраниці Діану, яку з часом прийняв у свою творчу команду.

Пара розійшлася в червні цього року після 20 років відносин, але з них у шлюбі вони були шість років - офіційно відносини вони зареєстрували лише у 2015 році.

Автор: Станислав Кожемякин