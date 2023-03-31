Також він розповів про майбутній перетин кордону, вже скоро він поїде на "Евробачення".

Український телеведучий Тімур Мірошниченко, який буде кореспондентом на "Євробаченні" у Ліверпулі, розповів, чи піде він на фронт. Нещодавно він повідомив, що отримав повістку.

"Я військовозобов'язаний, офіцер, проходив військову кафедру в університеті. Це абсолютно нормальний процес - раз на декілька років ти мусиш приходити у військкомат. У 2006 році я склав присягу на вірність українському народові. Відтоді ходжу до військкомату. Так збіглося, що я був там у 2016 чи 2017 році, у 2021 і тепер знову запросили, щоб перевірити всі документи. Я сходив, зробив це", - зазначив Мірошниченко в інтерв'ю "24 каналу".

Також ведучого запитали, чи думав він про те, що йому доведеться піти на фронт. Багато військових знаходяться на війні вже понад рік, їх потрібно кимось замінювати.

Відео дня

"Всяке може бути. Звісно, що казати, що цього ніколи не станеться, я не можу. Бо ми всі не знаємо, що буде завтра. Все може бути", - поділився думками ведучий.

Окрім цього, Мірошниченко розповів, чи випустять його за кордон після скандалу з коміком Щегелем, який втік з України та публічно цим хизувався. За словами ведучого, Мінкульт напрацював певний алгоритм, який він не збирається порушувати.

"Перший пункт - відвідини військкомату. Наприклад, я востаннє був у військкоматі 6 березня цього року. Всі документи в порядку. Те, що я повернуся, ітак зрозуміло - в мене тут діти, родина, улюблена робота. Якби я дуже хотів, я б вже давним-давно був за кордоном. Але я люблю Україну і ніколи навіть не думав про те, що в найскладніші часи буду за кордоном. Звісно, ні. Але, якщо це культурно-дипломатична робота, то її теж має хтось виконувати. Я виконаю свою місію і повернусь. 13 травня фінал, 14 травня у Варшаві, 15 - в Україні. Все зрозуміло. А 17 в мене ефір, то я мушу бути вже в Києві", - резюмував ведучий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці самі зможуть обрати артистів, які займуть суддівські крісла і будуть оцінювати країни-учасників у фіналі "Євробачення".

Вас також можуть зацікавити новини: