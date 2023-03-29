Організатори конкурсу хочуть максимально присвятити його Україні.

У травні в Ліверпулі пройде наймасштабніший конкурс пісні "Євробачення-2023". Цього року організатори конкурсу хочуть, щоб кожен українець приєднався до нього.

У зв'язку з цим було ухвалено рішення створити опитування в додатку "Дія", завдяки якому українці зможуть вибрати артистів, які займуть суддівські крісла і будуть оцінювати країни-учасників у фіналі конкурсу.

Так, проголосувати за вподобаного артиста можна з 29 березня по 5 квітня.

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Серед кандидатів в опитуванні можна побачити:

ROXOLANA

Олена Гребенюк

Михайло Клименко

Амадор Лопес

Тоня Матвієнко

Олександр "Фоззі" Сидоренко

Олег Собчук

Світлана Тарабарова

Євген Хмара

Олена Шоптенко

Євробачення-2023: що відомо

Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий - 11, а фінал - 13 травня. Україну представить група Tvorchi з піснею "Heart of steel".

Крім того, вже відомо, що однією з ведучих стане співачка Юлія Саніна. За словами співачки, підготовка до "Євробачення" вже демонструє бажання Великої Британії зробити конкурс максимально присвяченим Україні.

"Це радість, але і величезна відповідальність", - підкреслила Саніна.

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