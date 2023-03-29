У травні в Ліверпулі пройде наймасштабніший конкурс пісні "Євробачення-2023". Цього року організатори конкурсу хочуть, щоб кожен українець приєднався до нього.
У зв'язку з цим було ухвалено рішення створити опитування в додатку "Дія", завдяки якому українці зможуть вибрати артистів, які займуть суддівські крісла і будуть оцінювати країни-учасників у фіналі конкурсу.
Так, проголосувати за вподобаного артиста можна з 29 березня по 5 квітня.
Серед кандидатів в опитуванні можна побачити:
- ROXOLANA
- Олена Гребенюк
- Михайло Клименко
- Амадор Лопес
- Тоня Матвієнко
- Олександр "Фоззі" Сидоренко
- Олег Собчук
- Світлана Тарабарова
- Євген Хмара
- Олена Шоптенко
Євробачення-2023: що відомо
Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий - 11, а фінал - 13 травня. Україну представить група Tvorchi з піснею "Heart of steel".
Крім того, вже відомо, що однією з ведучих стане співачка Юлія Саніна. За словами співачки, підготовка до "Євробачення" вже демонструє бажання Великої Британії зробити конкурс максимально присвяченим Україні.
"Це радість, але і величезна відповідальність", - підкреслила Саніна.